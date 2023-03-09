網紅、直播主廣告不實 罰

網紅、直播主留意了，公平會昨（8）日通過「公平交易委員會對於網路廣告案件之處理原則」修正案，將網紅等社群網站用戶也納入廣告不實規範，網紅、直播主若涉有廣告不實，將被處5萬元至2,500萬元罰鍰。

因此，今後網紅以撰文或影音等方式推銷，不管是賣家、業配（薦證者身分），只要有廣告不實，公平會都將開罰。

公平會表示，廣告主刊登不實廣告，將被認定違反《公平交易法》第21條規定。網紅在網路上銷售商品或服務，不論是銷售自身商品或服務，或是由廠商提供給網紅對外刊播銷售，網紅都是賣家身分，消費者看到的是網紅生動的銷售內容，如果內容涉有不實，此時網紅就會被認定是廣告主，將會依規定開罰。

公平會副主委陳志民指出，網路廣告包含事業自身網站廣告、購物網站廣告、網路商店廣告、社群網站廣告、電子郵件廣告及網際傳真廣告等；而廣告主，是指提供商品或服務從事交易的社群網站用戶，或是由供貨商與網站經營者共同合作完成的購物網站廣告，俗稱業配。例如：部落客、網紅、直播主等。

公平會解釋，網紅雖非賣家身分，但是幫廠商代言，在影音廣告中描述廠商的商品或服務值得推薦，或親身體驗結果有效，此時網紅雖然不是廣告主，但在公平交易法上仍是「薦證者」身分，如有不實，造成消費者損失，也須與廠商同負連帶賠償的民事責任。且網紅如果知道內容不實，仍和廠商合作不實廣告，網紅和廠商會同時受公平交易法處罰。

公平會舉例：直播主為促銷商品或服務，在YouTube直播抽獎活動廣告，不過沒有同時揭露獲獎後，領取獎項資格的限制條件；或電信業者在社群網站刊播電信資費影音廣告，就資費優惠的限制條件，因字體細小、顏色淺淡、畫面變動等綜合因素，導致消費者無法明確了解限制條件內容，造成混淆誤判的情形。