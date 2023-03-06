吳榮義盛讚蘇建榮 放牛的小孩凸顯堅毅性格

綠營財經大老、台杉投資管理顧問董事長吳榮義今(6)日下午在台灣金融研訓院董事長交接典禮上，盛讚其學生、研訓院新任董座蘇建榮，「從小是放牛的小孩…，非常刻苦耐勞、非常用功、努力工作」，相信蘇建榮一定能夠帶領研訓院進一步的發展。

今日的研訓院董事長交接典禮，堪稱臺北大學經研所師生相見歡。吳榮義曾經創辦臺北大學經濟研究所，蘇建榮、台灣金融研訓院院長黃崇哲都是臺北大學經研所碩士畢業，都被吳榮義教過，黃崇哲還是吳榮義的論文指導學生。

吳榮義、蘇建榮的老家都在高雄市田寮區，吳榮義致詞時描述的蘇建榮，相當生動。他說：「恭喜研訓院找到很好的董事長，他(蘇建榮)在我們隔壁莊，高雄縣田寮，很草地所在，蘇董事長從小是放牛的小孩，他有11個兄弟姊妹，他是唯一來台北念書。」

「從他小時候的經驗我們可以想像，他是一個刻苦耐勞，到台北念書以後，東吳大學經濟系、臺北大學經濟研究所、美國賓州大學拿博士學位，經歷對他的工作重要，後來在臺北市政府的財政局長、(財政部)次長、還有(財政部)部長，更建立他跟政府部門還有金融界的關系。」

吳榮義說，「我講這幾點就是說啊，研訓院找了新的董事長，他本身是一個非常刻苦耐勞、非常用功、努力工作，在工作崗位上又跟政府相關的財政部門(熟識)，當然還有很重要的一點，學術界，他在臺北大學擔任很久的教授、教務長，還有重要的職位，表示他學術的根基也很堅固。」

吳榮義說，「這樣的一個董事長，我相信他一定能夠把研訓院做好，毫無疑問。」吳榮義也勉勵學生蘇建榮，「你既然願意擔任，你就好好去做，表現一下，讓研訓院進一步的發展，帶領我們台灣的金融事業發展，有國際競爭力等等，帶領研訓院更進一步的發展。」

研訓院董事長原為國內知名學者吳中書，去(2022)年7月27日，吳中書請辭研訓院董座，改到台灣經濟研究院擔任董事長，過去七個多月，研訓院董座由金管會副主委邱淑貞代理。

蘇建榮本次出掌研訓院董座，跟吳中書一樣，均為總統蔡英文欽點出任研訓院董座。

蘇建榮早在2016年民進黨執政之前，就以臺北大學公共事務學院院長身份參與民進黨智庫新境界的政策研議，獲得時任民進黨主席暨新境界董事長蔡英文賞識，與農委會主委陳吉仲、國發會主委龔明鑫，被外界暱稱「小英三男孩」。

吳中書的夫人曾經擔任已故中華經濟研究院前董事長胡勝正的秘書，加上吳中書本人在貨幣政策、國際金融、經濟預測等領域學養豐富，為胡正勝提攜有加的後輩。胡勝正生前深受蔡總統倚重，財金界人士曾經透露，胡勝正曾經拜託蔡總統，要好好照顧吳中書。