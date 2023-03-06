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危老重建 免徵地價稅、房屋稅減半最長達十年

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

台中市稅務局表示，政府為鼓勵危險老舊房屋重建，訂定「都市危險及老舊建築物加速重建地價稅房屋稅減免審查辦法」，經審核符合規定者，土地在重建期間無法使用，可以免徵地價稅；另外，建築物重建完成後，地價稅及房屋稅可減半徵收兩年，自然人最多可再延長房屋稅減半十年。

稅務局說明，經核准的危險老屋重建計畫，起造人若為自然人，則可以享有租稅減免；起造人非自然人，則須視重建基地有無符合減免條件，如果重建基地不屬於市政府公告的整體開發地區，且坐落在都市更新劃定地區及優先整建或維護更新地區、老屋比率高於40％的里等區域，符合以上其中之一要件，即符合租稅減免資格。

稅務局提醒，經市政府核准的重建計畫，如果符合減免稅捐要件，起造人應先向台中市政府都市發展局（都市更新工程科）申請認定土地在重建期間無法使用，再由該局通報地方稅務局辦理減稅審核事宜。

如果經審查核准，可自開工當年度起免徵地價稅；另外，建築物重建完成取得使用執照後，也需由起造人檢具申請書及相關文件，向地方稅務局所屬分局申請地價稅及房屋稅減半徵收。

地價稅 都市更新 房屋稅

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