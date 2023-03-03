神基、松下3.15億元和解 黃明漢：三招防專利戰

神基科技（3005）2022年被松下控告專利侵權案落幕，最終以3.15億元和解金完結紛擾，神基投控董事長黃明漢指出，神基不是訴訟專家，也不會主動告人，但這此事件讓神基學到三件事，研發跟法務的專利探查上未來會更加小心。

神基2022年6月遭美國加州中部聯邦法院判決需賠償松下1700萬美元，作為專利侵權賠償金，當時引發相當大震撼，主要是因為強固電腦三雄為松下、三星、神基，三家競爭多年，要拚成長都必須搶對方市場，松下提告神基也被視為商戰策略一招。

2022年底神基宣布跟松下達成和解，2日法說會上揭露最終和解金額3.15億元，扣除所得稅影響數，相當被吃掉EPS 0.52元。黃明漢表示，先前有多提訴訟費用，有部分已迴轉，2023年2月把費用付清後，算是訴訟案做了了結。

法人關心未來兩對手是否仍會用專利戰突襲？黃明漢無奈指出，神基不會要告別人，也不是訴訟專家，很多爭議到法院輸贏都很難說，但經過此次經驗，神基也體認三個策略，首先是未來新產品開發會保留更完整開發記錄，確認原創性作為自保，黃明漢強調神基本來就是原創研發，但法院是否採信很難說。

其次，神基未來會要求法務積極做研究，隨時關注是否跟對手專利有衝突，是否有研發產品跟對方專利內容類似，但風險在於，若對方專利申請中，神基不會知道，若新產品研發出來，對手剛好通過取得專利許可，那麼就一樣會有侵權風險。

最後則是要會找好的律師。黃明漢苦笑，找好律師意味要花更多錢，也不保證包贏，不過好在專利侵權案成案也不容易，過去10年這三大強固電腦廠商互告次數不多，反而專利蟑螂比較多。

黃明漢表示，除上述三個對策，對神基來說，努力讓營運成長，維持獲利正成長，也才能讓公司體質玩得起（專利戰）。

神基投控分五大事業體，其中電子事業（神基強固電腦與漢通電池模組業務）營收佔比衝上51%，綜合機構業務（漢達精密及車載事業）次之，最後是航太業務。

法人關心漢通科技（年營收40~50億元）是否有上市計畫？黃明漢表示，這是選項，但會有一些條件通過才會同意上市，比方業績能否穩健成長？是否具有核心競爭力及多元客戶？

全球強固電腦需求穩健成長，各國更因俄烏戰爭加強國防預算，更讓軍工訂單大成長，神基2022年軍用市場也亮眼，軍用佔強固電腦營收比例達3~4成，許多客戶下單量大增，比方從100台變1000台，黃明漢分析應該是軍隊E化的需求。