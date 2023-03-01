台商處理在陸個人資產 避免萬萬稅

近期台商個人處分中國大陸不動產的情形趨於熱絡，隨著報稅季即將到來，KPMG稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠指出，大陸針對不動產交易課徵之稅種繁多，不同類型房產之租稅政策與優惠也不盡相同，且依據兩岸人民關係條例規定，相關處分所得應併同台灣地區來源所得，合併計算當年度綜合所得稅負，在申報台灣綜合所得稅時，不僅可能影響到當年度綜合所得適用稅率級距，取得成本的舉證以及是否能夠順利抵扣大陸地區已納稅額等因素，更是台商朋友需要留意的。

KPMG稅務投資部China Practice協理任之恒說，個人處分大陸不動產交易涉及稅種主要包括所得稅、土地增值稅、增值稅及印花稅四種。不動產交易之印花稅率為0.05%；增值稅標準徵收率為5%。土地增值稅方面，出售舊房收入可扣除土地價款及建物評估價格，依30%-60%超率累進稅率課稅；同時，納稅人亦可選擇改以購房發票加上每年額外5%金額作為扣除項目。最後，按收入扣除購置相關成本與上述稅費後，剩餘所得依「財產轉讓所得」稅目，繳納個人所得稅20%。

大陸幅員遼闊，各省市級通常各自會就其房產政策與細節頒布指引。以深圳為例，相關投資原始憑證若因遺失或年代久遠無法追溯，導致無法完整列舉原始取得成本及相關費用，所得稅及土地增值稅尚可採核定徵收方式；個人處分不動產之個人所得稅的核定徵收率為1%/1.5%/3%(普通住房/非普通住房及非住宅/拍賣房)，土地增值稅則為10%(商鋪、寫字樓及酒店)或5%(其他非住宅類房產)。增值稅要求相對嚴格，須提供發票等合法有效憑證始得進行差額扣除，否則恐需按全額繳交增值稅。

任之恒指出，依據財政部、國家稅務總局關於調整房地產交易環節稅收政策的通知（財稅[2008]137號）規定，外國個人於中國大陸處分持有住房，目前暫免徵收印花稅及土地增值稅。如屬自用五年以上之家庭唯一生活用房，免徵所得稅。個人處分位於北京、上海、廣州和深圳以外地區持有兩年以上的住房，可免增值稅。上述四個地區的住房交易，如為普通住宅且滿足當地長期持有年限標準，也可適用增值稅免稅。

關於完稅後資金匯出中國大陸境外，任之恒補充，根據大陸國家稅務總局、國家外匯管理局對外支付稅務備案有關問題公告，出售大陸房產所得只要依法完稅，並進行稅務備案，金融機構審核交易資料齊備的情況下，就可以辦理境外匯款，透過銀行管道匯出資金。

劉中惠提醒，台商處分中國大陸不動產除了在當地合規完稅外，常忽略了台灣綜合所得申報的義務。該部分不論是直接從大陸匯回或是透過境外匯回台灣，均非境外所得，無相關免稅額之適用，應以出售價款扣除成本以及必要費用，在處分日所屬年度，併入個人綜合所得繳納所得稅。如不能提出成本以及必要費用證明，則得依交易價款之12%計算所得額。目前中國大陸關於出售不動產的稅制，依個別具體情形適用不同稅率及豁免規定，且各地規定不同，台商宜先充分了解兩岸整體稅負成本，留意申報方式及相關抵扣條件，才能及早規劃合適的交易方式，避免重複課稅。