聽新聞
test
0:00 / 0:00

首報族稅額試算 3月15日前申請

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

今年5月報稅的前置作業已開跑，財政部提醒，綜合所得稅首報族若想適用稅額試算服務，記得在3月15日前提出申請。此外若要申請不適用稅額試算，或是因搬家而須變更郵寄地址等，也同樣記得在3月15日前申請。

綜所稅稅額試算是針對所得單純民眾提供的便民服務，由國稅局主動幫納稅人試算稅額後寄發通知書，民眾確認無誤後，只要繳稅或回復確認就完成報稅，若不同意試算內容，也可自行申報。

財政部中區國稅局表示，首報族可在期限前透過線上或臨櫃申請稅額試算服務，若有扶養直系尊親屬如父母等，申請時應一併檢附受扶養親屬同意書。

有三種情況，今年不會收到紙本資料。第一是去年以憑證或手機認證線上登錄完成申報者，第二是去年以身分證統一編號加線上驗證碼線上申報，且今年為不繳不退案件；第三是去年適用稅額試算，但最後沒有採用者。

身分證 父母

延伸閱讀

網傳228開放線上申請普發現金 財政部：錯誤訊息

賦稅署長 宋秀玲將接任

民眾小確幸！1至4月雲端發票500元獎 維持215萬組

租房報稅下去就增加成本！ 專家卻強烈建議房東要報稅：有兩點原因

相關新聞

促參2.0 增第三方調解機制

《促進民間參與公共建設法》修法新增履約爭議調解會，財政部近日一口氣預告調解會組織、調解規則、收費辦法等三子法，預計下半年...

首報族稅額試算 3月15日前申請

今年5月報稅的前置作業已開跑，財政部提醒，綜合所得稅首報族若想適用稅額試算服務，記得在3月15日前提出申請。此外若要申請...

新聞中的法律／營業秘密案 由商業法院審理

去年5月20日立法院三讀通過《國家安全法》及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的修法，將涉及「國家核心關鍵技術」的營業秘...

各地囤房稅上路 除了房產贈與配偶外還能如何節稅？

去年7縣市推出「囤房稅」，效果已顯現了嗎？由於囤房稅推出後成本加大，近期房市再度出現「搶搭輕稅」熱潮，由於夫妻贈與免課贈與稅，去年有不少人選擇將房產贈與給另一半，根據統計，去年「夫妻贈與」房產達1萬3973棟、年增10.6%，贈與棟數創下近7年來新高，成為囤房稅下，家庭資產節稅的新方式。

大宗物資降稅措施 延至6月30日

為穩定物價，行政院昨（24）日宣布大宗物資降稅措施延長三個月至6月30日止，財政部評估，三個月合計減稅利益近97億元，呼...

新式教召薪資給付 優稅

南區國稅局表示，企業給付員工接受後備軍人召集（教召）請假期間的薪資，依優待條例規定，可就該薪資金額的150%，自申報當年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦