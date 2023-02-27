首報族稅額試算 3月15日前申請

今年5月報稅的前置作業已開跑，財政部提醒，綜合所得稅首報族若想適用稅額試算服務，記得在3月15日前提出申請。此外若要申請不適用稅額試算，或是因搬家而須變更郵寄地址等，也同樣記得在3月15日前申請。

綜所稅稅額試算是針對所得單純民眾提供的便民服務，由國稅局主動幫納稅人試算稅額後寄發通知書，民眾確認無誤後，只要繳稅或回復確認就完成報稅，若不同意試算內容，也可自行申報。

財政部中區國稅局表示，首報族可在期限前透過線上或臨櫃申請稅額試算服務，若有扶養直系尊親屬如父母等，申請時應一併檢附受扶養親屬同意書。

有三種情況，今年不會收到紙本資料。第一是去年以憑證或手機認證線上登錄完成申報者，第二是去年以身分證統一編號加線上驗證碼線上申報，且今年為不繳不退案件；第三是去年適用稅額試算，但最後沒有採用者。