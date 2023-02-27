促參2.0 增第三方調解機制

《促進民間參與公共建設法》修法新增履約爭議調解會，財政部近日一口氣預告調解會組織、調解規則、收費辦法等三子法，預計下半年有機會正式上路，未來將由公正第三方協調促參案履約爭議，及早讓爭議落幕，使公共建設繼續往前邁進。

促參法修法後邁入2.0階段，此次大幅翻修，擴增促參案源、新增政府有償取得公共服務、新增履約爭議調解。其中針對調解機制，從過去只能雙方調解、各說各話，未來新增由財政部組成調解會處理履約爭議，財政部近期預告相關子法草案。

首先針對調解會組成，規定委員人數為九至35人，由財政部官員及具有工程、財務、法律或促參法相關專業的公正人士來擔任，任期為兩年，為無給職，任一性別比例不少於三分之一，由財政部官員兼任者至多三人，且不得超過五分之一。

至於何謂公正人士？子法草案設定資格門檻，例如必須擔任過法官或檢察官，或律師、會計師等執業三年以上等；同時對於曾被宣告有期徒刑、或褫奪公權等情況，則明定不得擔任委員；另外也明定迴避條款，例如案件涉及本人、配偶等利益，應申請迴避。

其次有關調解規則，則規定申請調解程序，促參案其中一方提出申請，申請書須載明請求調解事項、調解標的、爭議情形等，並副本給另一方，調解會可要求補正資料，另一方在收到次日20日內，可向調解會陳述意見。

調解會受理後，由召集人組成一至三人的調解小組，展開調解，小組認為無調解空間，可作成「調解不成立證明」；若有調解空間，則作成調解建議。小組結論再提送調解會審議。

草案也規定，調解事件應自收受調解申請書次日起四個月內完成調解程序，經雙方當事人同意可延長二個月，並以一次為限。換句話說，最慢半年內就必須完成調解。

第三針對調解費用，若履約爭議以金額為主，則按不同金額收取不同調解費，金額未滿2,000萬元者，收取10萬元；最高級距為超過2.5億元案件，則收取28萬元。