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營建成本高漲！陸保廠地上權今流標

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

財政部國產署推出「陸軍保養廠C基地」地上權今（23）日開標，結果因無人投標而流標。

陸保廠C基地的權利金底價約73.9億元，為國有地上權史上第三高底價，僅次於2020年的世貿三館、2013年的台北學苑，國產署先前表示，此案面積大、地段精華，公告以來詢問度頗高，不過今日開標結果以流標收場。

國產署長曾國基表示，會再檢討招標條件後再釋出。

曾國基認為，流標原因可能是因為物價上漲、缺工缺料、升息等，營建成本上升，總權利金逾70億元，對業者而言一定必須融資，利率壓力較大，未來會檢討是否有降價空間，後續再重新釋出。

陸保廠C基地面積達4,815坪，位於台北市信義區，使用分區為第三種住宅區（特），由於鄰近台北101，區位良好，但由於市況不佳，加上北部地上權住宅市場向來不熱，最後雷聲大雨點小。

陸保廠基地可說是「千呼萬喚始出來」，財政部早在前年初就開始籌備，後來因基地牽涉到瓦斯增壓站問題，與國防部軍備局等單位展開協調，時程略為延宕，終於趕在去年底前釋出。這也是自2020年的世貿三館、國泰營區之後，睽違許久單獨列標的國有地上權大案，國產署也寄予厚望，但最後仍流標。

國產署 地上權 財政部

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