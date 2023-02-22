台北A公司跟台中B公司買設備 因契約履行爭議，需向哪個法院提起訴訟？

李永然律師

問題

大大公司向冠軍公司購買一部機器設備，大大公司設址：「台北市中正區」，而冠軍公司則設址：「台中市」。雙方於「買賣契約」內約定，雙方如果因該「買賣契約」發生爭議，同意專屬「由台灣台北地方法院」為第一審管轄法院。

大大公司現因冠軍公司所交付之機器設備存有「物的瑕疵」，大大公司去函向冠軍司主張權益，未料冠軍公司置之不理，大大公司決定要向法院提起訴訟，此時究竟要向「台灣台中地方法院」或「台灣台北地方法院」提起訴訟？

解析

上述問題涉及「法院管轄權」。首先說明「土地管轄」，其乃指第一審法院的管轄，主要是按法院所在地的行政區域劃分其管轄範圍，此種透過以「土地區域」為標準而定管轄者，稱之為「土地管轄」。

(本文出自《訂定契約與防範糾紛法律手冊》) 土地管轄中有「普通審判籍」，其在私法人的訴訟，先由其主事務所或主營業所所在地的法院管轄（參見《民事訴訟法》第2條）；另外在「契約涉訟」另有「特別審判籍」的規定，即《民事訴訟法》第12條規定，因「契約涉訟」，如經當事人定有「債務履行地」，得由該「履行地的法院」管轄。

又另外在《民事訴訟法》中，有規定「合意管轄」，其乃指當事人得以「合意」定第一審管轄法院，但以關於由「一定法律關係」而生的訴訟為限（《民事訴訟法》第24條），但如果《民事訴訟法》就該類案件定有「專屬管轄」（註1）者，則不適用（《民事訴訟法》第26條）。

就以本案例而言，大大公司與冠軍公司雙方於「買賣契約」約定「專屬合意管轄」（註2），因而就排除原有管轄的法院，而由專屬之合意管轄的法院為管轄法院。

綜上所述，大大公司要對冠軍公司請求負起「瑕疵擔保責任」、「不完全給付」的契約爭議，應向雙方事先於契約專屬合意管轄的「台灣台北地方法院」為管轄法院，而提起「民事訴訟」。

(本文出自《訂定契約與防範糾紛法律手冊》作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人)

註1：所謂「專屬管轄」乃指其於公益的要求，法律明文規定某種訴訟事件屬於固定的法院管轄，可以排除其他一切的管轄權，不容許法院或當事人任意變更者。參見陳榮宗、林慶苗著：民事訴訟法，頁130，民國85年 7月初版，三民書局發行。