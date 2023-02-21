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網購7天鑑賞期 國稅局提醒：賣家開發票「可緩寄、不可緩開」

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
網購有7天鑑賞期，國稅局提醒，賣家開發票「可緩寄、不可緩開」。網拍示意圖。（路透）
網購有7天鑑賞期，國稅局提醒，賣家開發票「可緩寄、不可緩開」。網拍示意圖。（路透）

疫情使消費型態轉變、宅經濟興起，南區國稅局今（21）日提醒，經營網購電視購物的營業人，若適用可於7日鑑賞期過後再寄送統一發票給買受人的特別規定者，要留意應於發貨或預收貨款時，先行開立發票，避免因未依限開立發票，造成違章漏稅。

南區國稅局表示，網購或電視購物等特種買賣，因無法先行確認商品是否符合購買需求，消保法特別賦予7日鑑賞期的保護，消費者可直接退回商品，或以書面通知方式解除買賣契約，無須說明理由及負擔任何費用或對價。

因此，買賣條件符合消保法規定的特種買賣，且已藉由網路或電視購物中明白揭示者，發貨時所開立的發票，可於鑑賞期過後再寄發給買受人。

此特別規定，可減少一旦發生退貨，須將原開立發票收回或填寫銷貨退回折讓證明單，對買賣雙方造成的不便；但對營業人而言，仍須注意依「營業人開立銷售憑證時限表」規定，於發貨時或預收貨款時先行開立發票，以免演變為違章漏稅被處罰。

南區國稅局舉例，甲君為經營網購的營業人，已在官網中揭露消費者享7日鑑賞期，乙君於去年8月30日下單2萬元購買商品，並已刷卡付清貨款，甲君於同年9月15日將商品發送給乙。

以上述案例來看，甲君依規定應在乙君付款時就開立發票，但可在商品發送給乙時，將該已開立發票的字軌號碼載明在發貨單內，讓乙知悉。待7日鑑賞期過後，甲君再將原已先行開立的發票寄送給乙君。換言之，賣家需寄送兩次，第一次寄送發貨單、7日鑑賞期後再把發票寄給買家。

國稅局指出，若甲君遲至鑑賞期過後才開立發票，該筆銷售額並未於2022年7-8月期營業稅申報，也未在稽徵機關調查前或經人檢舉前，繳納所漏稅款，就要依規定應予補稅處罰。

不過，國稅局官員表示，主要是紙本發票會有上述問題，若是使用電子發票，於網路銷售貨物並開立雲端發票時，除仍應於發貨或收款時開立外，只須將發票資訊及買受人載具識別資訊，於開立後48小時內，上傳至財政部電子發票整合服務平台存證，使買受人得以在該平台查詢、接收上開資訊，依規定就視為已將發票交付給買家，不會有發票寄送的問題。

國稅局 網購 電視

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