網路賣家稅籍登記新制上路 國稅局盤點業者3大誤解

今年起營業人專營或兼營以網路平台、行動裝置應用程式（APP）或其他電子方式銷售貨物或勞務，稅籍應登記項目新增「網域名稱及網路位址」及「會員帳號」，並應於網路銷售頁面及相關交易應用軟體或程式，清楚揭露「營業人名稱」及「統一編號」，針對新制規定，南區國稅局今（21）日提醒，業者最容易誤解3件事，提供業者參考。

南區國稅局指出，第一大誤解，為業者誤以為只要有從事網路銷售，都要適用新制規定。國稅局說明，依規定，個人以營利為目的，透過網路銷售貨物或勞務，當月銷售額未達營業稅起徵點（貨物8萬元；勞務4萬元）者，可暫時免申請稅籍登記。

因此，從事網路銷售應辦稅籍登記的個人，仍以經常性且當月銷售額達起徵點者為限；至於個人當月銷售額未達營業稅起徵點而暫免辦稅籍登記者，並沒有新制規定的適用。

第二大誤解，業者常誤以為申請稅籍設立，都不必於設立時依新制規定辦理，事後再申請變更登記即可。國稅局指出，今年起新設立的營業人，在申請稅籍設立時，即有從事網路銷售者，其設立時就應依新制規定辦理。

若屬商工登記案件，應於國稅局核准稅籍登記日起15日內，補辦網路銷售應登記事項；非商工登記案件(即設籍課稅者)，應於申請稅籍登記時主動填載網路銷售應登記事項。營業人未依上述規定辦理者，將依營業稅法規定處罰。

第三大誤解，是業者誤以為應依新制規定申請變更稅籍登記者，都有4個月輔導期免罰規定的適用。國稅局表示，按營業稅法規定，營業人申請稅籍登記的事項有變更，應於事實發生日起15日內向國稅局申請變更稅籍登記。

假如去年12月31日以前已辦妥稅籍登記，且至今年1月1日仍有從事網路銷售的營業人，依修正後規定，應於今年1月1日至1月15日間辦理變更登記，增列網路銷售應登記事項，為使該等營業人有充分時間辦理，財政部訂定今年1月1日至4月30日止，有4個月為輔導期，於輔導期間內依新制規定申請變更登記者，免依規定處罰。

至於今年1月1日以後辦妥稅籍設立登記，且其後才從事網路銷售，或去年12月31日前已辦妥稅籍登記，而於今年起才從事網路銷售者，則應於開始從事網路銷售日起15日內依新制規定申請變更登記，並無輔導期免罰規定的適用。