兩家公司要進行一筆交易、內容涉級「營業秘密」要如何簽訂「保密合約」？

李永然律師

問題

甲公司與乙公司要進行一筆交易，甲公司認為其要進行交易的內容涉及「營業秘密」，要求乙公司要先簽定「保密合約」，乙公司對此應有何法律認識？

解析

關於「營業秘密」我國已訂有《營業秘密法》，該法於第2條規定：「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」

在上述問題中，甲公司要求乙公司須與之訂定「保密合約」，就是希望藉此合約，使乙公司因而負有「保密義務」，如果乙公司簽訂之後，卻不遵守合約約定，而對外使用或無故洩漏，即構成「營業秘密的侵害」（《營業秘密法》第10條）。

因而乙公司對於簽訂「保密合約」時，在法律方面應注意以下五點：

一、合約所約定之「營業秘密」的範圍 二、保密約定的期限 三、乙公司方面有哪些人須負保密義務 四、違反保密約定時，有無「違約金」的約定（註1）？又如有約定時，該違約金的法律性質是「懲罰性違約金」或「損害賠償性違約金」（《民法》第250條）？ 五、如果未約定「違約金」，而負保密義務之一方違約，造成對方之損害，仍應就「故意」或「過失」不法侵害營業秘密的行為，負損害賠償責任；且應注意受害人之損害賠償責任之請求權的「消滅時效」，自「請求權人」知有行為及賠償義務人時起，「二年」間不行使而消滅；自行為時起逾「十年」者亦同（《營業秘密法》第12條）。

目前實務上，運用「保密合約」的機會愈來愈多，有時候是僱用人與受雇人間，有時候是事業合作夥伴，有時候是交易相對人。

就以「國際代工設計製的合約」為例，不論OEM、ODM、OBM……，因這類代工設計製造買賣是一種複雜性、多元性的交易，賣方與其上下游客戶買方，通常會簽屬「保密合約」（Confidential and Non-Disclosure Agreement, NDA）（註2），就是一即為明顯的例子。所以簽訂時，自應注意相關法律規定。

(本文出自《訂定契約與防範糾紛法律手冊》，作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人)

註1：李永然律師著：契約書之擬定與範例，頁41，民國110年8月第15版，永然文化公司出版。

註2：林家亨著：國際代工設計製造買賣合約重點解析，頁36，2013年3月BOD二版，秀威資訊科技有限公司印製出版。