綜所稅補稅繳款期限至2月20日 逾期最高加徵10％滯納金

留意有無收到補稅單！財政部台北國稅局今（15）日表示，2021度綜所稅結算申報應補稅案件，已寄發核定稅額通知書及繳款書，限繳日期至2月20日截止，呼籲盡快繳納，以免逾期未繳，最多將加徵10％滯納金。

台北國稅局今日表示，納稅義務人收到核定稅額通知書及繳款書，應仔細核對內容，如繳納通知文書有記載、計算錯誤或重複之情形，請於繳納期限2月20日前，檢具相關證明文件及更正申請書，向戶籍所在地國稅局分局、稽徵所申請更正。

根據財政資訊中心初步統計，2021年度綜所稅補稅案件約10.7萬件、補稅金額約53.9億元。

國稅局表示，若核定稅額通知書及繳款書內容無誤，請如期繳納，若逾期繳納將加徵滯納金，自2月21日起每逾3日按滯納數額加徵1%，至多加徵10%；逾30日，也就是至3月22日仍未繳納者，將移送強制執行，另自3月23日起至繳納日止，加計滯納利息。

國稅局也說明，目前繳稅管道非常多元，納稅義務人除可持繳款書至各代收稅款金融機構繳納（郵局不代收）外，亦可於繳納期限內，使用自動櫃員機ATM、透過網際網路以晶片金融卡轉帳、活期（儲蓄）存款帳戶及信用卡繳稅。

另，納稅義務人也可利用電子支付機構或開辦「行動支付工具」繳稅業者APP，自行輸入繳稅資訊或掃描繳款書上QR-Code行動條碼後，以電子支付帳戶或綁定信用卡或晶片金融卡繳納稅款；應繳納稅款在3萬元以下者，可至統一、OK、全家、萊爾富等4大便利商店繳納。

國稅局也提醒，繳款書都以雙掛號郵寄，絕對不會以電話或傳送簡訊方式，通知納稅義務人至自動櫃員機依指示操作繳稅，請納稅義務人注意，如收到類此通知，切勿受騙上當。