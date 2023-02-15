權證避險降稅 拚本會期三讀

經濟日報／ 本報綜合報導
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立法院新會期在本周五開議，當天行政院長陳建仁將帶領新內閣團隊進行施政報告並備詢，本次會期將有多項財經法案包括攸關權證避險降稅的《證券交易稅條例》、普發現金特別條例、新建物須設太陽光電設備的《再生能源條例》等修正案，都爭取能順利三讀。

受到券商殷殷期盼的「權證避險降稅」的證交稅條例修正案，該草案自2012年由當時行政院長陳冲所提，迄今已過十年，歷經七任閣揆、六任金管會主委及三任財政部長，修法過程曲折，該草案原期盼上會期三讀，但因是預算會期，法案再次延宕。

財政部日前明確表示，證交稅條例修正案將會是本會期最主要推動的法案之一，目前已交付財政委員會審查，本會期應有相當高機率能三讀通過。

上會期已初審通過的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，因朝野無共識而進入一個月協商冷凍期。先前民進黨立法院黨團總召柯建銘已表示，攸關普發現金6,000元的特別條例，希望能在開議當天就優先處理，能在4月兌現對人民普發現金的承諾。

該條例除了普發現金，根據蔡總統年初召開國安高層會議結論，2022年超徵稅收扣除地方政府可分得的700億元後，在可運用3,800億元額度內，1,000億元彌補勞健保缺口及補貼電價，1,000億元加強韌性經濟協助弱勢產業，剩餘1,800億元才是全民共享的預算。

行政院則表示，相關預算案與系統建置也正在同步進行中，待特別條例通過，就能立刻在行政院會上通過預算案送進立法院審議，只要預算案通過就能立刻把發放系統搭配上，讓全民共享經濟果實。

為健全房巿，財政部也推出《房屋稅條例》修正案，以遏止房東分割避稅，原本住家用房屋現值若在10萬元以下，可免徵房屋稅，修法後新增限制，自然人免稅限三戶以內，同時排除法人適用這項免稅條款。這項修法已由財委會審查完竣，待黨團協商。

至於經濟部的再生能源條例草案，除增設「地熱專章」，最關鍵修法為新建物強制設置一定比率光電面板等，但立委認為強制設立光電面板茲事體大，也不宜給經濟部、內政部「空白背書」，因此交由黨團協商。（記者余弦妙、翁至威、陳姿穎、鍾泓良）

太陽光電 財政部 立法院

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