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扣繳義務人應扣未扣 罰
高雄國稅局表示，扣繳義務人未依法扣繳稅款，不因所得人已申報繳稅而免處罰，仍會按應扣未扣或短扣的稅額處一倍以下的罰鍰。
官員表示，近期接獲民眾陳先生來電詢問，其為早餐店負責人，2021年度給付租金36萬元給房東，因不熟習法令未按租金扣繳率10%扣繳稅款3萬6,000元，不過房東已依法申報該筆租賃所得，並繳納個人綜合所得稅，其是否仍要補繳扣繳稅款，會被處罰嗎？
國稅局說明，扣繳義務人依所得稅法規定負有扣取、繳納稅款及申報、填發扣繳憑單義務，違反扣繳義務，依所得稅法規定，除了通知扣繳義務人於期限內補繳應扣未扣或短扣的稅款，及補報扣繳憑單外，並按稅額處一倍以下的罰鍰；扣繳義務人如未於期限內補繳，處罰鍰。
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