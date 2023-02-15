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給付外國股東股利 留意稅事
北區國稅局昨（14）日表示，自2018年起公司分配股利給非境內居住的個人或國外營利事業，須依扣繳率21％辦理扣繳，且在代扣稅款之日起十日內，將所扣稅款向國庫繳清，並填報扣繳憑單，經該管稽徵機關核驗後，發給非境內居住股東。
官員說明，依《所得稅法》第88條及第92條規定，公司分配予非中華民國境內居住之個人，以及總機構在中華民國境外的營利事業之股利；合作社、其他法人、合夥組織或獨資組織分配予非中華民國境內居住的社員、出資者、合夥人或獨資資本主之盈餘，扣繳義務人應於給付時，依規定扣繳率扣繳稅款，並應於代扣稅款之日起十日內，將所扣稅款向國庫繳清，開具扣繳憑單，向該管稽徵機關辦理申報。
國稅局舉例，日前查獲轄內甲先生為A公司負責人，因此為所得稅法第89條規定的扣繳義務人，A公司於2021年度給付非中華民國境內居住之個人股東營利所得200萬元，未依規定扣繳稅款42萬元（200萬元×21%），經國稅局通知甲先生限期補繳及申報扣繳稅款，甲先生雖已依限補繳扣繳稅款，不過未依限補申報扣繳憑單，因此依所得稅法規定處以罰鍰。
北區國稅局提醒扣繳義務人，扣繳制度是為即時掌握稅收，達成租稅公平及稽徵經濟目的，扣繳義務人在給付各類所得時，負有依所得稅法規定扣繳稅款，以及開具扣繳憑單彙報稽徵機關查核的義務，扣繳義務人在給付所得時，應注意現行規定扣繳率，在期限內扣取稅款、繳納所扣稅款並辦理扣繳申報，以免受罰。
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