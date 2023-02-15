發放補助 列員工其他所得

台北國稅局表示，近來有公司詢問，職福會給付員工的各項補助費，是屬於員工的薪資所得還是歸類為其他所得？

官員說明，公司、機關團體依據《職工福利金條例》設立職福會並經主管機關核准有案者，職福會發給員工的獎學金、結婚、生育、死亡、住院醫療等各項補助費，與公司、機關團體發給員工補助費（屬該員工之薪資所得）的情形不同，應屬於受領補助費員工的「其他所得」。

國稅局解釋，依所得稅法規定，職福會給付各項補助費時，得免予扣繳，但仍應於次一年度1月底前向該管稽徵機關，列單申報受領補助費員工「其他所得」免扣繳憑單。而扣繳義務人對同一納稅義務人全年給付金額不超過新台幣1,000元者，得免列單申報該管稽徵機關。

國稅局舉例，A公司之職福會2021年發給B員工結婚補助費1.5萬元及生育補助費1萬元，每次給付時得免扣繳，但因B員工全年度給付補助費達2.5萬元已超過1,000元標準，因此A公司職福會應在2022年1月底前，列單申報B員工的其他所得免扣繳憑單。