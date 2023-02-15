職福會提撥福利金 有限制

北區國稅局表示，營利事業依職工福利金條例成立職工福利委員會（職福會），其福利金提撥金額有限制。另外，按創立或增資資本額提撥福利金及自職工薪資內扣撥福利金，屬於職福會的福利基金增加，免併計基金收入；但如果從每月營收總額及下腳變價時提撥福利金，屬於職福會當年度收入。

國稅局官員表示，隨著企業組織的營運成長，聘僱的職員也越來越多，聘用職工50人以上的企業組織，需提撥職工福利金及設置職工福利委員會。

官員說明，企業未成立職福會，其福利金提撥標準為每月營業收入總額提撥0.05％至0.15％，或是下腳料（因生產營運產生的廢料）變價收入提撥20％至40％；若企業有成立職福會，除了適用沒有成立職福會的每月提撥標準以外，可以選擇以創立時實收資本總額或增資資本額5％限度內一次提撥。

北區國稅局指出，當職福會取得營利事業提撥職工福利金，應依提撥標準分別認屬福利基金增加或當年度收入，以正確計算機關團體免稅標準規定支出比率。職福會支出必須六成以上用在創立目的，其獲得提撥所得才能免稅。

官員說明，按創立或增資資本額提撥福利金及自職工薪資內扣撥福利金，屬於職福會的福利基金增加，免併計基金收入。但如果是從每月營業收入總額及下腳變價時提撥福利金，屬於職福會當年度收入，應併入各項收入計算支出比率。

以A、Ｂ兩家公司為例；A公司每月營業收入為20億元，未成立職福會，因此每年度職工福利支出可以列報上限金額為300萬元（營業收入總額20億元×0.15％）。因為未成立職福會，其營收總額提撥福利金300萬元屬於職福會收入，若當年度創設目的支出未達180萬元（300萬元×六成）則無法適用免稅規定。

但如果一家B公司有成立職福會，創立時資本額2億元，以創立時實收資本額2億元、依5％額度內一次提撥福利金，則可列報提撥1,000萬元。官員表示，因B公司以創立資本額提撥，免併計職福會基金收入。