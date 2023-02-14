囤房稅衝擊？去年夫妻贈與量年增一成 創7年新高

台灣房屋集團趨勢中心觀察內政部統計處資料，近年夫妻的房產贈與件數越來越多，2022年全台建物所有權贈與量為49,805棟、年增率11.5%，其中，夫妻贈與2022年為13,973棟、年增10.6%，贈與棟數為近7年來的新高，顯示自從去年全台七個縣市實施囤房稅後，夫妻贈與更成為家庭資產節稅方式之一。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年7月起，桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市、屏東縣等縣市正式實施「囤房稅」，衝擊「非自用住宅者」，恐被課徵較高額的稅率，因此不少屋主將房產以贈與方式讓家庭成員分散持有，以避免被課高額囤房稅。

根據遺產及贈與稅法，夫妻之間相互贈與的財產，免課徵贈與稅，再加上去年開始，贈與免稅額提高，從原本的每人每年220萬元，拉高到244萬元，多少也增添民眾在資產配置上採取「贈與」的意願，夫妻先透過贈與配偶不動產，再以夫妻兩人每年共可贈與子女488萬元的免稅額，將資產分批逐次轉贈給子女，一來可達到節稅的效果，二來也能協助年輕人在高房價時代晉升有房一族，使2022年贈與棟數的年增率飆破1成，贈與棟數創下近七年新高。

不過，2022年全年建物贈與總量雖來到近5萬棟，但觀察實際整體的贈與稅收，去年與前年相比，僅微增1.7%，成長幅度並不大。張旭嵐指出，因去年免稅額提高，符合免稅條件的案件佔比走揚，尤其是佔了近1.4萬棟的夫妻之間贈與，依規不列入贈與總額免課贈與稅，所以去年整體的贈與稅收才沒有大幅增加。

第一建經研究中心副理張菱育說明，夫妻之間相互贈與房地，除免課徵贈與稅外，也可申請暫不課徵土地增值稅，不過仍要繳納房屋契價的6%契稅。

實務上也常見，假如原不動產持有人，過去已經用過「一生一次」的10%自用住宅土增稅優惠稅率，為了其他房產售屋節稅，則先透過贈與給配偶，除了免課贈與稅，之後將房屋出售給第三人時，亦可再享有其配偶一生一次的土增稅優惠稅率。