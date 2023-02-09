春節影響！證交稅連13黑、年減逾六成 14年最深跌幅
財政部今（9）日公布元月稅收1,767億元，年減13%，主因春節連假長達十日，多數稅目呈現負成長，尤其證交稅因股市交易天數減少，元月僅入帳69億元，年減逾六成，是將近14年以來最大跌幅，已連續13個月負成長。
統計處專委梁冠璇表示，今年元月各項稅目多較去年同月下滑，主要受春節長假干擾，例如證交稅、期交稅就與交易天數直接相關，土增稅、契稅、房地合一稅等稅制也會受工作天數影響。
另外海關代徵的貨物稅、菸酒稅、營業稅、特銷稅（奢侈稅）、關稅等，皆會即時反應春節工作天數問題。
與股市連動的證交稅，元月台股交易天數僅13天，證交稅收入僅69億元，是三年七個月以來最低，年減60.7%，是將近14年、金融海嘯以來最大跌幅。
不過梁冠璇表示，若剔除工作天數因素，直接觀察元月上市櫃股票日均成交值2,271億元，較去年同月減少34.8%，較稅收減幅收斂，換言之，約莫有三成左右是受到交易天數影響，若要透過證交稅觀察股市交投情形，至少要等到2月或3月累計稅收再來觀察更為精準。
各項稅收中，少數呈現正成長的為綜所稅，元月實徵391億元，年增1.3%，主因利息、薪資所得扣繳稅款增加，不排除是因為年終獎金成長，根據人力銀行統計，今年年終平均1.34個月，是近五年高點；另外也因去年綜所稅第三批退稅落在元月，降低基期。
遺產稅元月則入帳19億元，年增21%，成長幅度最大，進一步觀察撥入長照基金的遺產稅，成長更高達八成，代表適用高稅率、大額稅款案件增加。據統計，元月有四件1億元以上大額稅款案件入帳。
另外娛樂稅雖較不受工作天數影響，但元月入帳1.3億元，年減1.7%，終結連七紅，主要反映去年12月娛樂活動稅收，包含高爾夫球、遊樂場受下雨天數影響，電影稅收受上映電影賣座程度影響，稅收略減。
財政部今日也修正去年稅收統計，納入遞延稅收後，去年總稅收上修到3兆2,479億元，年增13%，超過預算數（超徵）規模也從原本4,950億元，上修至5,237億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言