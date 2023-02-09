春節影響！證交稅連13黑、年減逾六成 14年最深跌幅

財政部今（9）日公布元月稅收1,767億元，年減13%，主因春節連假長達十日，多數稅目呈現負成長，尤其證交稅因股市交易天數減少，元月僅入帳69億元，年減逾六成，是將近14年以來最大跌幅，已連續13個月負成長。

統計處專委梁冠璇表示，今年元月各項稅目多較去年同月下滑，主要受春節長假干擾，例如證交稅、期交稅就與交易天數直接相關，土增稅、契稅、房地合一稅等稅制也會受工作天數影響。

另外海關代徵的貨物稅、菸酒稅、營業稅、特銷稅（奢侈稅）、關稅等，皆會即時反應春節工作天數問題。

與股市連動的證交稅，元月台股交易天數僅13天，證交稅收入僅69億元，是三年七個月以來最低，年減60.7%，是將近14年、金融海嘯以來最大跌幅。

不過梁冠璇表示，若剔除工作天數因素，直接觀察元月上市櫃股票日均成交值2,271億元，較去年同月減少34.8%，較稅收減幅收斂，換言之，約莫有三成左右是受到交易天數影響，若要透過證交稅觀察股市交投情形，至少要等到2月或3月累計稅收再來觀察更為精準。

各項稅收中，少數呈現正成長的為綜所稅，元月實徵391億元，年增1.3%，主因利息、薪資所得扣繳稅款增加，不排除是因為年終獎金成長，根據人力銀行統計，今年年終平均1.34個月，是近五年高點；另外也因去年綜所稅第三批退稅落在元月，降低基期。

遺產稅元月則入帳19億元，年增21%，成長幅度最大，進一步觀察撥入長照基金的遺產稅，成長更高達八成，代表適用高稅率、大額稅款案件增加。據統計，元月有四件1億元以上大額稅款案件入帳。

另外娛樂稅雖較不受工作天數影響，但元月入帳1.3億元，年減1.7%，終結連七紅，主要反映去年12月娛樂活動稅收，包含高爾夫球、遊樂場受下雨天數影響，電影稅收受上映電影賣座程度影響，稅收略減。

財政部今日也修正去年稅收統計，納入遞延稅收後，去年總稅收上修到3兆2,479億元，年增13%，超過預算數（超徵）規模也從原本4,950億元，上修至5,237億元。