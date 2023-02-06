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土地被拍賣須課稅 公共設施保留地、農業用地可減免

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

台中市政府地方稅務局表示，被拍賣的土地，按一般用地稅率核課土地增值稅，並通知拍賣機關代為扣繳。不過該土地如符合減免規定，則土地所有權人可於規定的期限內提出申請減免土地增值稅。

稅務局表示，土地增值稅一般用地稅率係按土地漲價倍數分為三級，分別是20%、30%、40%，而如果該土地符合10%的自用住宅優惠稅率、作農業使用之農業用地移轉得申請不課徵土地增值稅、公共設施保留地免徵土地增值稅或重劃後第一次移轉減徵等，則減免土地增值稅，為保障納稅義務人權益，稅務局會輔導土地所有權人於規定期間內提出申請，經核准減免後，稅務局再通知拍賣機關更正扣繳稅額。

官員提醒民眾，如土地被拍賣，應注意該土地是否符合減免規定，並適時提出申請，以免讓自己的權益睡著了。

農業 減徵 人權

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