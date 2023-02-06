國產署推國有房地包租 首批30戶試水溫

財政部國產署最快今年3月將推出首批國有房地包租，預計北中南合計推出約30戶「試水溫」，後續會再視市場反應滾動檢討，希望將閒置國有老舊房地標租給包租業者，投入到租屋市場，有機會以相對較低租金轉租給一般民眾。

國產署去年宣布建立國有房地包租新制，由於國產署經管國有非公用房屋數量龐大，屋況較好、較新的物件，例如都更宅，部分轉為社宅，部分釋出標售；至於屋齡較高、仍待修繕的閒置住宅，來源包括眷舍、宿舍或民間捐贈等，將透過包租方式，擴大租屋市場供給。

國產署副署長王彩葉今(6)日表示，今年上半年將辦理首批國有房地包租公告，最快3月，北中南將各盤點十戶、合計30戶辦理標租。對於是否擔心戶數不多、難以吸引包租業者投入？她表示，先釋出部分戶數試水溫，觀察市場反應後再檢討。

官員表示，國有房地標租的租金底價是以土地公告地價5%、房屋現值10%來訂定，投標價高者得，五年為一期，業者可原條件續約一次，等於最長為十年，業者須負擔修繕成本，由於底價估算方式相較市價有一段距離，即使加上修繕成本，仍有機會以較低租金水準轉租給一般民眾。

王彩葉表示，國產署近年配合太陽光電、住宅政策等，以多元方式推動國有非公用不動產標租，除了全新的國有房地包租外，過去也積極推動光電標租、文資標租。

以光電而言，截至去年底，共辦理公告共16批計61宗國有土地，面積約69公頃，標脫37宗，簽約31宗，嗣因生態議題或地方政府態度未明等緣故，終止租約7宗，現租約存續中24宗，預計發電量29.55MW。

為持續推動再生能源政策，國產署去年12月30日公告辦理標租四宗國有土地，面積計約8公頃，預計今年2月14日開標，歡迎有意願者踴躍參加投標，以免向隅。