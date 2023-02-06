首批國有房地包租 國產署3月將推30戶「試水溫」

財政部國產署近年針對國有非公用不動產進行標租，包括標租光電、標租文資及國有房地包租3項機制，結合民間資源共同活化利用國有非公用不動產；另，今年上半年辦理首批國有房地包租公告作業，預計將推出30戶，目前標的篩選中，3月可望公告招標。

國產署表示，2014年推動標租機制以來，積極尋覓適宜釋出標的，以去年度而言，共辦理54次國有非公用不動產標租公告，公告1412筆土地，87棟建物；標脫778筆土地，35棟建物，面積約40公頃，收益達4.89億元，績效良好，增裕國庫收益。

光電方面，截至去年止，辦理標租光電公告共16批計61宗國有土地，面積約69公頃；標脫37宗，簽約31宗，因生態議題或地方政府態度未明共終止租約7宗，現租約存續中24宗，預計發電量29.55千瓩（MW），去年共標脫12宗、面積10公頃左右。為持續推動再生能源政策，國產署去年底公告辦理標租4宗國有土地，面積計約8公頃，訂於今年2月14日開標。

文資活化方面，國產署署經管文資數量已達380多處，去年下半年公告標租4處國有不動產，其中2處（台北市陽明山美軍宿舍群、嘉義市嘉義區監理所宿眷舍）已標脫並與得標人簽訂契約，1處（台中市霧峰光復新村省府眷舍）已評選出得標人，預計今年3月辦理簽約。

另外，國產署今年為配合推動住宅政策，以及增加活化利用國有閒置房地管道提升效益，去年啟動修正「租賃住宅市場發展及管理條例」規範，由租賃住宅包租業轉租給次承租人居住使用。

國產署將於今年上半年辦理首批國有房地包租公告作業，標租給包租業者，目前標的篩選中，預計推出30戶，3月可望公告招標。國產署官員指出，國產署閒置房地屋況大多不佳，需由包租業者整修，因此首批只釋出30戶，先以「試水溫」方式觀察市場熱度，租約5年為限，可優先續約5年。