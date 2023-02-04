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財政部說明統籌稅款分配 地方政府增約三個月分配金額

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

財政部今（4）進行「中央統籌分配稅款分配說明」時指出，統籌稅款規模隨稅收成長已逐年增加，2016年度為新台幣2,591億元，至2022年度已增至3,858億元，增加1,267億元。其中，2022年度普通統籌稅款較預算通知分配數增加729億元，已全數按公式設算分配地方政府，每一地方政府相當於增加三個月的分配金額，整體而言，對地方財源挹注應有顯著助益。

財政部表示，統籌稅款分配機制兼顧均衡區域發展及財政努力，現行統籌稅款分配公式，在直轄市部分，已有財政能力指標，在縣（市）部分，主要採基準財政收支差額分配，均具均衡區域發展效果。

此外，在直轄市及縣（市）分配部分，亦將營利事業營業額列為分配指標之一，適度回饋地方政府招商努力，具激勵地方財政努力功能。

財政部並強調，近年來中央推動前瞻基礎建設、長照、因應新冠肺炎疫情採取紓困振興措施及提升國防戰力等重大政策，經費負擔沈重；而地方財政因統籌稅款挹注，財政狀況已有顯著改善，地方政府自有財源比率已近70%。

在以往較為外界關注的縣（市）財政，其一年以上債務未償餘額也由2016年1,593億元降低至2022年的1,317億元，減少276億元，中央及地方財政情勢已有所改變，財政部將通盤審視財經情勢變化，審慎檢討各級政府財政收支劃分，並適時徵詢意見凝聚共識。

稅款 財政部 地方政府

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