彭博性平指數 16台企上榜

2023年彭博性別平等指數（Bloomberg Gender Equality Index，GEI）於1月31日晚間公布最新評選結果，全球共有484家企業入選，分別來自45個國家及地區與11個產業，合併市值達16兆美元，其中台灣有穩懋、臻鼎-KY、合一、京城銀等16家企業入榜，較去年增加十家企業，不論是入選家數或成長幅度，皆居亞太區第一，顯示近幾年企業在性平領域做的努力已讓國際看見。

入選的16家台灣企業有穩懋、臻鼎、合一、京城銀、友達、富邦金、國泰金、玉山金、元大金、台新金、新光金、永豐金、中信金、第一金、信邦及合庫金。

台灣入榜廠商中，穩懋連續兩年入選，致力於打造多元化職場，2021年穩懋整體的女性員工比例達51.3%，其中女性IT員工比例、女性工程人員比例及女性新進員工比例皆優於產業水準。

合一推動友善職場並落實性別平權成果再度受國際認可，是台灣唯一入選彭博性別平等指數的生技業者，2021年女性主管比例達57%。

京城銀今年是第三度入選，在女性員工任用上，女性高階主管占比達41.3%，較2004年的2.6%大幅成長，並落實性別薪酬平等。

臻鼎首度參與即入選為2023彭博性別平等指數成分股，臻鼎2021年成立隸屬董事會之「永續發展委員會」，旗下設立「社會共融執行小組」，負責人權保護及促進職場多元與平等，由上而下建立多元共融的企業文化。

彭博公司董事長高逸雅（Peter T. Grauer）表示，全球參與資料揭露的公司不斷增加，推動實現性別平等，對公司而言，彭博性別平等指數仍是重要資料，能讓公司洞悉差距，提供進一步重塑未來發展的可行策略。

寬量國際執行長李鴻基指出，彭博性別平等指數可讓企業了解在性別議題上那些是投資者關注及評估的指標，如不平等的薪酬將對企業吸引和留任女性人才構成威脅，降低員工敬業度，並對企業聲譽造成負面影響，目前愈來愈多國家要求企業定期進行性別薪酬評估及稽核，並揭露相關數據及資訊。