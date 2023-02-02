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房屋稅籍清查 本月起展開

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北報導

台中市政府地方稅務局表示，為維護租稅公平及健全房屋稅稅籍，每年均依規定辦理房屋稅稅籍及使用情形清查作業，112年度清查工作自2月1日起展開至11月底止，以落實房屋稅稽徵。

稅務局說明，房屋稅是以附著於土地上之各種房屋及增加房屋使用價值之建築物為課徵對象，一般常見的頂樓增建、陽台加建及自行搭蓋未合法登記的違章建築等情形，均應設立稅籍課徵房屋稅。

稅務局除了加強課稅資料蒐集，運用機關間通報資料查核外，並派員實地勘查房屋是否有增、改建或變更使用情形，以提升房屋稅籍正確率，維護租稅公平。

官員提醒納民眾，房屋如有新建、增建、改建或使用情形變更等情事，應儘速主動向房屋所在地之稅捐稽徵機關申報並補繳稅款，以避免經查獲後，涉應裁處罰鍰，增加額外負擔。

房屋稅 稅款

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