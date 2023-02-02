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綜所稅課徵 採「收付實現」制

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北報導

高雄國稅局表示，我國《所得稅法》對個人綜合所得稅是以「收付實現」為原則，應依所得人實際領取所得年度，併入該年度計算課徵所得稅。因此，個人綜合所得稅的課徵，是以年度所得的實現與否為準，舉凡已收取現金或替代現金的報償，均為核課對象，不管其所得原因是否發生在該年度。

國稅局官員說明，納稅義務人甲先生2018年2月1日至2020年1月31日將房屋出租給乙先生，乙先生於2018年2月1日開立支票一次支付兩年租金，總金額72萬元，不過甲先生僅將2018年2月1日至2018年12月31日租賃收入申報年度綜合所得稅，其餘租賃所得主張尚未確定，事後可能發生提前終止租約而須返還租金，因此未申報其餘所得，經國稅局查獲後，就其漏未申報的租賃所得，補稅處罰。

官員提醒，綜合所得稅的課徵以收付實現制為原則，所得所屬年度認定應以實際取得日期為準，一次全額收取應於該年度一次申報。

所得稅 國稅局 租金

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