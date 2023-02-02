醫美診所自費收入未申報 罰

醫療診所要注意了，台北國稅局表示，醫療院所的執行業務收入主要為健保給付及自費收入，其中自費收入因多以現金交付，導致多數醫療院所常有短、漏報自費收入情形，經稽徵機關查獲必須依法補稅及處罰。

國稅局官員表示，私人診所從事醫療行為所收取的自費收入，負責人（即執業醫師）應列報執行業務收入，依規定計算及申報個人綜合所得稅的執行業務所得。近來查獲一間醫美診所收取自費收入後，將現金存入關係人帳戶，三年來隱匿自費收入逾新台幣2,000萬元，未列入該診所各該年度執行業務收入申報，連補帶罰500多萬元。

官員說明，私人診所執行業務收入，包含全民健保給付收入，含部分負擔收入、掛號費收入及自費收入等，其中自費收入部分，實務上常發生執業醫師疏忽未列入執行業務收入申報，導致發生短漏報執行業務所得情事，而遭補稅處罰。

官員表示，醫美診所有許多自費項目，此案例就是利用櫃台員工收取自費收入後，將現金存入親友等關係人帳戶，稅局人員發現有異，在選案調查過程中發現診所營業規模、知名度，與申報損益情形不相當。

台北國稅局官員表示，診所負責人經查獲後，承認短漏報金額屬實，補繳所漏稅款約350萬元，並繳清依《所得稅法》第110條規定裁處的罰鍰約共175萬元。