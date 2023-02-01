內閣改組後財部要讓年輕人有感 將優先推動3大法案

內閣改組後，財政部長莊翠雲昨日走馬上任，對於未來施政方向，財政部高層今（1）日表示，財政部施政首重「溫暖、堅韌」政策推動、加入柔性力量，傾聽社會各界聲音，並針對年輕人有感施政，財政部針對青安房貸、社會住宅政策，接力提供相關措施，未來詳細方案會適時對外說明；另外，本會期將有3大優先推動法案。

立法院新會期登場，財政部高層表示，目前已初審通過或付委有3大法案，第一是「房屋稅條例」修正草案，限縮房屋稅免稅門檻，這部分財委會已初審通過；第二是「海關進口稅則」修正草案，稅則稅號與國際接軌及簡化分類；第三是「證交稅條例」修正草案，將權證避險證交稅由千分之3降至千分之1，已送入財委會，將優先推動。

財政部高層也指出，行政院召開臨時院會，延續總統指示，財政部在此方向下將朝3大方向施政，第一，總統蔡英文及行政院長陳建仁都提到，「溫暖、堅韌」的政策推動，財政部會加入柔性力量，傾聽社會各界聲音，包括各機關團體、立法院等各面向，施政時都要納入考量，施政要與民眾更接近。

第二，總統也提到對社會體系照顧，應該多做一點，關懷弱勢、年輕人有感施政方向，院長也強調我國是「服務型政府」，這部分共同信仰是服務人民，財政部也會加強這部分。

至於如何讓年輕人有感，高層說，包括年輕人學貸、房貸等居住部分，除了有租稅工具、金融工具外，國庫署有提供青年安心成家貸款，國產署也提供配合社會住宅與未來的使用權住宅等政策，接力提供相關措施，提供年輕人安身立命的居所，這部分涉及其他部會，財政部也是其中一環。

第三，財政部財政韌性，這是財政部基本工作，包括財政永續、韌性等，這是國家基礎建設的條件，也是施政努力重點方向。

另針對所得稅相關政策，各界都有相關建議，財政部高層強調，2018年稅制優化改革，目前綜所稅申報戶已有49%免稅，若繼續減稅，可能都是高所得者享受減稅利益，這部分要考慮租稅公平，仍需要進一步通盤考量、研議。至於財政部相關人事案，高層則說，會盡快處理，畢竟「人安下來，心才能安」，政策推動才能往前走。