立院新會期展開 財政部續推權證避險降稅等三法案

立法院新會期將展開，財政部高層今（1）日表示，目前已有三大法案在立法院，包含攸關權證避險降稅的《證交稅條例》，以及《房屋稅條例》、《海關進口稅則》等，將優先推動，不過實際仍要依政院施政優先順序而定，並尊重立法院審議。

行政院長陳建仁組成「溫暖堅韌」內閣，新財長莊翠雲走馬上任。財政部高層表示，未來施政會加入柔性力量，多傾聽社會各界及立委意見，更貼近民意，此外也要關懷弱勢、讓年輕人有感，達到「服務型政府」目標，當然也要維持財政永續及韌性。

至於如何使年輕人有感？高層表示，財政部會運用金融工具、租稅工具等通盤考量，例如國庫署的青安貸款，國產署提供國有地供作社宅、使用權住宅等，讓年輕人能有安身立命的住所，會朝此方向努力。

而立法院將開議，據悉，財政部目前主要有三大法案已送進立法院，證交稅條例、海關進口稅則已付委待審，房屋稅條例則已通過財委會初審、待協商，未來將持續優先推動。

證交稅條例主要是將權證避險交易稅率自現行千分之3降到千分之1，實施期間為五年，券商引頸期盼已久。

房屋稅條例方面，則是遏止房東分割避稅，原本住家用房屋現值若在10萬元以下，可免徵房屋稅，修法後新增限制，自然人免稅限三戶以內，同時排除法人適用這項免稅條款。這項修法已由財委會審查完竣，待黨團協商。

海關進口稅則是為接軌國際，確保我國海關進口稅則分類與國際同步，也配合產業發展需要，調整稅則稅率結構，例如魷魚分類、半導體石英玻璃製品稅率合理化等。

至於所得稅扣除額改革，例如租金扣除額改列特別扣除額等，財政部高層表示，各界對於免稅額、扣除額有許多意見，不過稅制須整體考量，有些建議雖然合理，但實際上受惠對象是誰，仍要整體評估，也要考慮租稅公平，未來財政部會通盤考慮。