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新財長人選熱議... 「她」可能出線

經濟日報／ 記者邱金蘭／即時報導

蔡英文總統今（27）日宣布由前副總統陳建仁組閣，新內閣成員也將陸續敲定，財金首長人選備受關注，財政部長人選目前傳出朝增加女性閣員規劃，鎖定的人選包括現任財政部政次莊翠雲及1月中剛從財政部常次退休的李慶華

政壇人士指出，新閣揆陳建仁曾向蔡英文總統表達，將朝三個原則進行人事布局，三原則之一是「增加女性閣員」。

消息來源指出，出缺的財長人選，目前擬朝女性閣員方向規劃，可能人選包括莊翠雲及李慶華，兩人專長不同，莊翠雲來自國產業務體系，李慶華則是出身賦稅體系。

原財政部長蘇建榮去年底就返回學校，人事出缺最久，照理府院高層早已有安排，但人選至今尚未出爐可能是在過程中遇到一些難題。

消息來源指出，目前傳出將以女性閣員為優先，但若進行不順利，也不排除另有其他人選，人事在公布前誰也不敢說的準。

財政部 李慶華 蔡英文

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