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別讓權益睡著了! 全國近1.7萬公頃土地未辦繼承

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
示意圖。圖／新竹縣政府提供
示意圖。圖／新竹縣政府提供

全國逾期未辦理繼承登記面積續創新高，內政部呼籲，尚有未辦理繼承登記土地及建物的民眾，把握家族團聚機會，積極處理，以維護自身權益。

根據內政部統計，截至去年11月底，土地有76萬451筆，面積約1萬7千多公頃，相當於111個信義計畫區的面積，建物則有3萬798棟，面積約64萬坪，土地總價值高達4800億元，這些土地及建物，經政府列冊管理15年後，如仍未辦理繼承登記，將由財政部國有財產署依法公開標售。

內政部表示，民眾逾期未辦理繼承登記的原因很多，可能因為不知道祖先留有不動產，有的因為繼承人數眾多或複雜難以整合等，建議如果無法會同全體繼承人申請時，可由1人或數人代表全體繼承人先申請繼承登記為公同共有，等全體繼承人達成協議後，再辦理遺產分割，不要錯過申請繼承登記的期限。

內政部指出，為避免繼承人錯過申請期限，自2014年6月起，地政機關會主動按月通知繼承人申辦繼承登記，截至去年9月底，已主動通知約64萬件。民眾如對申請繼承登記仍有相關疑問，可以向各地的地政事務所洽詢，或委託合法立案的地政士協助辦理。

內政部 遺產

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