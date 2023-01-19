新年別再當過路財神！9-10月發票千萬獎還有四張未領

去年11-12月期統一發票即將開獎，財政部今（19）日公布去年9-10月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有四張未領，當中花費金額最低的是在高雄市岡山區統一超商僅花48元購買飲料；200萬元特獎則剩兩張未領，花費最低僅31元，是在苗栗縣竹南鎮清新福全買飲料。

去年9-10月期統一發票中獎號碼已於11月25日開獎，1,000萬元中獎號碼為「11174120」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「59276913」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「18079936」、「20591738」、「64500205」。

根據賦稅署統計，9 -10月期1,000萬元特別獎中獎張數共開出15張，200萬元特獎共12張。截至目前仍有部分民眾尚未兌領，財政部提醒中獎幸運兒，領獎期限至今年3月6日，記得把握時間兌領。

尚未兌領的1,000萬元發票中，花費金額最低的是在高雄市岡山區統一超商僅花48元購買飲料；次低則是在新北市三重區摩斯漢堡購買食品及飲料共花105元。

200萬元仍有兩張未領，其中一位幸運兒在苗栗縣竹南鎮清新福全購買飲料，僅花31元；另一張則是在中油彰化中華路站花80元加油，就幸運中獎。