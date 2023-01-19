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公同共有地 可分單繳稅
台南市政府財政稅務局表示，地價稅開徵時常有民眾詢問，父母遺留的土地因未辦理分割繼承登記屬公同共有，與其他繼承人的稅金都開在同一張稅單，能不能只繳自己那一份就好？
稅務局表示，公同共有的土地，如果全體公同共有人一同提出申請分單繳納，就可以按照全體共有人約定的繳納比率分單繳納地價稅；但若只有部分共有人申請分單，雖然只需就自己那份繳納地價稅，但責任仍歸大家共有，若有共有人未繳納地價稅，其他人仍要負連帶責任。
舉例說明，林先生和他的弟弟公同共有一筆土地，稅額是1萬元，只有林先生申請分單繳納，依其法定應有權利部分是二分之一，則林先生分單繳納的地價稅額是5,000元，但是弟弟如果未繳納時，林先生仍然共同負有連帶責任。
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