陸製矽質鼻胃管禁止進口

經濟部昨（18）日宣布中國大陸製矽質鼻胃管禁止進口，經濟部長王美花昨日說明，是因醫材公會日前提出有低價傾銷情況，經過一定機制審議後，官方依據客觀情形決定禁止進口。

王美花昨於立法院受訪表示，醫材公會有向經濟部反映，陸製產品有低價競爭的情形，經過數月審查，決定依照禁止進口。

經濟部昨進一步說明，本案源自代表國內業者的台灣醫材公會，主動向經濟部反映，大陸製矽質胃管進口台灣的價格，近乎國內生產成本的一半，輸入後嚴重影響我國相關製造業的生存發展，因此要求禁止大陸製矽質胃管輸入。

經濟部指出，據《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》規定，相關陸製貨品如果在輸入後，對國內產業造成重大不良影響，經濟部可以公告停止輸入。經濟部評估分析，國內市場規模小，為讓國內廠商有立足空間，持續進口陸製矽質胃管對台灣產業將有重大不良影響。