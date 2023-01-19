反傾銷稅 去年徵收逾6億元

財政部關務署昨（18）日表示，目前共九類產品課徵反傾銷稅，包含毛巾、鞋靴、特定鋁箔、陶瓷面磚等，去年合計徵收6.6億元，關務署表示，實施反傾銷措施後，進口量大多呈現下降趨勢，維護國內產業合理經營環境。

關務署指出，我國實施反傾銷措施，目前包括毛巾、鞋靴、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料、不銹鋼冷軋鋼品（300系）、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、特定鋁箔、陶瓷面磚。

據海關統計，去年徵收反傾銷稅共6.6億元，與往年比較，2020年共2.6億元、2021年共4.1億元，稅額增加主因課徵品項變化，整體而言，進口量呈下降趨勢，顯示反傾銷措施可維護國內產業合理經營環境。

各項貨品中，對中國大陸產製進口毛巾，目前正進行反傾銷稅第三次落日調查，待財政部與經濟部分別進行傾銷調查、產業損害調查後，決定是否繼續課徵反傾銷稅，在落日調查期間，仍按原先核定稅率繼續課徵。

另外針對自馬來西亞、印尼及泰國產製進口的浮式平板玻璃，目前也正在進行反傾銷調查程序，經濟部貿調會正在進行產業損害最後調查，最後若經財政部關稅稅率審議小組認定應課徵反傾銷稅，課徵項目將增加至十項。

目前課徵項目中，除了陶瓷面磚為針對印度、越南、馬來西亞、印尼進口貨品外，其餘貨品課徵對象皆有中國大陸；課徵稅率最高是對大陸進口卜特蘭水泥及其熟料，稅率高達91.58%。

此外針對特定不銹鋼熱軋鋼品、特定碳鋼冷軋鋼品，財政部在2019年完成「雙反調查」，雖認定這二項貨品有傾銷事實，但考量對於國家整體經濟利益影響，目前暫不課徵反傾銷稅。