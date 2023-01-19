減資虧損 採實際出資額認列

南區國稅局表示，公司辦理減資多為兩種情形，分別為減資彌補虧損、現金減資，而投資人如果遇上被投資公司減資，要認列當年度虧損時，要留意認列成本要採用實際出資額；另外，持股期間若獲配股票股利，也可以依面額換算股票價值，併入成本認列。

國稅局官員表示，企業可能因股本龐大、資金閒置或連年虧損等各種不同原因辦理減資，因此投資公司能否因被投資公司辦理減資而列報投資損失，尚須視減資原因而定。

公司辦理減資多為兩種情形，第一、減資彌補虧損：當公司連年虧損，採用減資彌補累積虧損，透過股本沖銷虧損，藉以提升每股淨值，如被投資公司減資為此類情況者，營利事業可依營利事業所得稅查核準則規定，提出相關證明文件，認列投資損失。

第二、現金減資：採用現金減資者，通常是公司營運一段時日後，其公司產能已足以應付目前需求，或產業狀態已達飽和，但手上持有充分且大量的資金，為避免資金閒置浪費，因此辦理減資退回股東現金。現金減資對股東而言，僅是提早收回投資的資金，並未實際發生投資損失，故營利事業不能列報投資損失。

南區國稅局舉例，甲公司在2014年度以新台幣500萬元投資國內乙公司，後續乙公司因獲利能力欠佳，逐年虧損，經股東會決議2017年5月1日為減資基準日並報經主管機關核准減資彌補虧損，減資40%。甲公司因乙公司減資，可於辦理2017年度營利事業所得稅結算申報時認列投資損失，其損失金額是按投資乙公司成本500萬元，乘以乙公司減資比率40%後，得出投資損失金額為20萬元。