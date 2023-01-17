快訊

賴清德明天接任民進黨主席 敲定3位副秘書長

刷簿子囉！首筆不排富育兒津貼除夕前入帳 沒申請拿不到

Google公布全球地圖熱點 台灣「2景點」擠進前10名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送春節禮盒不得扣抵銷貨營業稅額 仍有「例外」情形

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
官員表示，近期有許多公司會舉辦旅遊行程結合春酒尾牙，一次全包，而參與活動行程的費用，也不能在申報營業稅時扣抵銷項稅額，如果違反相關規定，國稅局查獲不僅會追繳稅款，還會按所漏稅額處以五倍以下的罰鍰。圖／潘俊宏 攝影
官員表示，近期有許多公司會舉辦旅遊行程結合春酒尾牙，一次全包，而參與活動行程的費用，也不能在申報營業稅時扣抵銷項稅額，如果違反相關規定，國稅局查獲不僅會追繳稅款，還會按所漏稅額處以五倍以下的罰鍰。圖／潘俊宏 攝影

高雄國稅局表示，近期為尾牙旺季，部分公司、行號以贈送禮品、舉辦餐會、抽獎或旅遊活動等方式慰勞員工及招待客戶，該筆禮品雖然屬於餽贈性質支出，不過其進貨收據或發票屬於交際應酬或酬勞員工目的，不能扣抵銷貨營業稅額。

官員表示，根據《加值型及非加值型營業稅法》第19條規定，尾牙摸彩、年節贈禮等，屬於交際應酬用途，或是為了酬勞員工個人等用途，而購置的貨物及勞務，相關進項依規定皆不得申報扣抵銷項稅額。

官員表示，近期有許多公司會舉辦旅遊行程結合春酒尾牙，一次全包，而參與活動行程的費用，也不能在申報營業稅時扣抵銷項稅額，如果違反相關規定，國稅局查獲不僅會追繳稅款，還會按所漏稅額處以五倍以下的罰鍰。

另外，官員表示除了要注意採購禮品、尾牙活動時的進項申報規定，官員指出，無償贈禮酬謝員工時，依營業稅法規定，視為銷售貨物的行為，營業人有開發票的義務，無論禮品是自家產製的存貨，或是向外採購的，有義務依時價開立統一發票給自身。

不過，官員提到，仍有「例外」情形，若營業人購入禮品時，已決定供作酬勞員工或贈予客戶交際應酬使用，並依營業稅法規定，其進項稅額未申報扣抵銷項稅額者，則於饋贈該禮品時，可免視為銷售貨物，免開立統一發票。

國稅局提醒，營業人贈予禮品時，應依規定自行檢視是否應開立統一發票，若已依規定開立統一發票，仍應留意營業稅法規定，避免將不得扣抵的進項憑證申報扣抵銷項稅額，以免因違反規定而被補稅處罰。

營業稅 尾牙 年貨

延伸閱讀

林家花園春節初二開園 手作、表演活動熱鬧登場

嘉縣春節醫療不打烊 百餘家醫院診所提供服務

春節桃清潔隊加班清運 張善政宣布加碼夜點費

台中永豐棧酒店明起復業 春節推10天優惠住房專案

相關新聞

送春節禮盒不得扣抵銷貨營業稅額 仍有「例外」情形

高雄國稅局表示，近期為尾牙旺季，部分公司、行號以贈送禮品、舉辦餐會、抽獎或旅遊活動等方式慰勞員工及招待客戶，該筆禮品雖然...

一家上市公司引進自動化設備 如何抵減最划算？

一家屬勞力密集產業的上市公司，將面臨嚴重的人力斷層，新進人員招聘不易，有經驗的員工因年紀大了可能短期內退休，為了弭平人力...

繼承獨資商號 兩條件免稅

家中長輩過世，遺有一家使用統一發票商號，繼承人想繼續經營，其遺留的存貨及固定資產，是否要開立統一發票報繳營業稅？高雄國稅...

企業租屋收違約金 要開發票

台北國稅局指出，營業人當房東出租房屋後，因承租人提前終止租約，依約收取的違約金，是屬於銷售額範圍，應併入租金收入依規定開...

營利事業資產重估 下月申辦

財政部表示，營利事業的固定資產、遞耗資產及無形資產遇物價上漲達25%時，得實施資產重估價，而今年的申請時間為2月1日至3...

生產米酒 留意稅負差異

近日天氣轉冷，民眾常烹調進補湯品驅寒保暖兼養生，致料理米酒需求量大增，北區國稅局表示，產製廠商在出廠米酒、料理米酒與食用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。