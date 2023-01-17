送春節禮盒不得扣抵銷貨營業稅額 仍有「例外」情形

高雄國稅局表示，近期為尾牙旺季，部分公司、行號以贈送禮品、舉辦餐會、抽獎或旅遊活動等方式慰勞員工及招待客戶，該筆禮品雖然屬於餽贈性質支出，不過其進貨收據或發票屬於交際應酬或酬勞員工目的，不能扣抵銷貨營業稅額。

官員表示，根據《加值型及非加值型營業稅法》第19條規定，尾牙摸彩、年節贈禮等，屬於交際應酬用途，或是為了酬勞員工個人等用途，而購置的貨物及勞務，相關進項依規定皆不得申報扣抵銷項稅額。

官員表示，近期有許多公司會舉辦旅遊行程結合春酒尾牙，一次全包，而參與活動行程的費用，也不能在申報營業稅時扣抵銷項稅額，如果違反相關規定，國稅局查獲不僅會追繳稅款，還會按所漏稅額處以五倍以下的罰鍰。

另外，官員表示除了要注意採購禮品、尾牙活動時的進項申報規定，官員指出，無償贈禮酬謝員工時，依營業稅法規定，視為銷售貨物的行為，營業人有開發票的義務，無論禮品是自家產製的存貨，或是向外採購的，有義務依時價開立統一發票給自身。

不過，官員提到，仍有「例外」情形，若營業人購入禮品時，已決定供作酬勞員工或贈予客戶交際應酬使用，並依營業稅法規定，其進項稅額未申報扣抵銷項稅額者，則於饋贈該禮品時，可免視為銷售貨物，免開立統一發票。

國稅局提醒，營業人贈予禮品時，應依規定自行檢視是否應開立統一發票，若已依規定開立統一發票，仍應留意營業稅法規定，避免將不得扣抵的進項憑證申報扣抵銷項稅額，以免因違反規定而被補稅處罰。