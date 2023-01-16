金門預售公寓二年暴漲4成 房仲曝3類人搶購

實價登錄資料揭露，金門縣金寧鄉西浦頭一間預售公寓2020年8月以總價430萬售出，屋主持有兩年後，於2022年11月以總價605萬轉手，短短兩年時間，該物件身價大漲175萬，漲幅超過4成。

東森房屋研究中心葉沛堯經理指出，過去在小三通、社會福利的吸引下，大量民眾到金門買房設籍，帶動金門房地產市場交易快速升溫，未來隨著兩岸邊境解封，相信可以吸引更多台商入住金門，區域房價仍有攀升的可能。

葉沛堯表示，金門身處離島，建材與建築工人都需要從台灣本島引進，目前金門缺工少料問題仍相當嚴峻，導致區域新建案價格居高難下，目前金門已有部分新推案的開價跳上3字頭，價格甚至可與六都媲美。

東森房屋金門加盟店樊志恆店長表示，金寧鄉是金門縣房市交易相對熱絡的區塊，金寧鄉面積較大，又鄰近金門跨海大橋，未來還計劃興建金門縣中心圖書館及美術館，生活機能、聯外交通都相當不錯。

他表示，目前金寧鄉華廈、公寓的房價普遍落在每坪23萬上下，且以總價700~800萬之間的三房物件買氣最佳。

現階段在金寧鄉置產的民眾主要有三類，一類是在地居民，一類是外來的軍公教，還有部分金門大學的學生會在學校附近購買華廈，一間房間自住，其他房間用來租給同學。

以前還有很多在廈門工作的台商會把家人接到金門住，但近兩年受疫情和小三通停航影響，這類客群的數量有變得比較少。

樊志恆表示，金門不僅住宅熱銷，由於購買農地可免繳土地增值稅、房地合一稅、贈與稅、遺產稅、所得稅等多項稅費，最近幾年購買農地的投資族群、置產族群也愈來愈多。

目前金門主幹道農地的單價普遍落在每坪6萬元上下，價格不輸台灣本島。不過，打算購置農地的民眾需要留意，農地面積在151坪以上才可興建農舍，同時也要注意該農地是否可以申請水電等相關工程。