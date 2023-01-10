各類所得扣繳憑單申報延至2月6日 線上申報兩功能

中區國稅局表示，2022年度各類所得扣繳憑單、股利憑單、信託財產各類所得憑單及信託所得申報書的申報期限，自2023年1月1日起至2月6日止，為提供線上申報功能，自2022年12月31日起於「各類所得憑單資料電子申報系統」新增線上繳納居住者扣繳稅款功能。

國稅局說明，納稅義務人有薪資、利息、租金及佣金等各類所得者，扣繳義務人於給付時，應依規定的扣繳率扣取稅款，並於每月10日前將上一個月內所扣稅款向國庫繳清；另應於每年申報期限前將上一年內扣繳稅額，開具扣繳憑單，彙報主管稽徵機關，如因未達起扣點而免扣繳稅款，也應在每年申報期限前，依規定格式，向主管稽徵機關列單申報。

官員說明扣繳申報繳稅的新措施，依所得稅法規定，扣繳義務人應於每月10日前將上一個月給付境內「居住者」所得所扣繳的稅款向國庫繳清，該扣繳稅款之的扣繳單位可在「網路繳稅服務網站」以晶片金融卡線上繳納外，去年12月31日起也可在「各類所得憑單含信託資料電子申報」系統，以「工商憑證」或「組織及團體憑證(XCA)」通過身分驗證後，使用扣繳單位的活期存款帳戶線上繳納居住者扣繳稅額。