房市急凍！房地合一稅破天荒負成長、12月年減逾二成

房市急凍，財政部今（10）日公布最新稅收，去年12月個人房地合一稅約38億元，年減逾二成，房地合一稅上路以來，破天荒出現年減；其餘房地相關稅收，近幾月來也成衰退趨勢。

財政部官員表示，去年央行連續升息，觀察內政部移轉棟數統計，已連續三個月呈現雙位數負成長，顯現市場交易確實有收縮，反映在房地相關稅收，也大致呈現類似趨勢。

官員表示，房地合一稅已呈現「降溫訊號」，12月個人房地合一稅實徵38億元、年減20.1%，扣除春節因素，是2016年房地合一上路以來，年增率首次落入負成長。

若觀察六都12月個人房地合一稅，新北市、台北市、高雄市、台南市皆呈現衰退，又以台北市減幅達63.9%最深，僅台中市年增2.8%、桃園市成長57.5%。

另外，土增稅去年12月年減23.6%、連九黑，全年則實徵930億元、年減15.4%，除高基期影響，主因大額移轉案件較少，且受央行升息及經濟面因素干擾，是2019年來首次全年實徵淨額跌破1,000億元。

另項指標契稅在12月稅收13億元，年減近三成，排除遞延入帳因素後，也同樣是連九黑；此外觀察不動產交易契據印花稅，也大致呈現衰退跡象。