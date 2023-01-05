地方機關年終有著落 中央調1,218億元

行政院長蘇貞昌今（5）日指出，中央循例在春節前啟動年關資金調度機制，受到去年經濟表現良好，統籌分配稅款實徵數額較預算數額大幅增加，112年度中央政府協助地方政府年關資金撥戶數將達1,218億元，比去年增加逾300億元。

蘇貞昌今天在行政院會上表示，我國去年經濟表現仍有相當好成績，去年統籌分配稅款實徵數額較預算數額大幅增加，這些經濟成果都會回饋給各地方政府。

另外，蘇貞昌也說，因所獲配年關資金數較以往大幅增加，本（112）年度中央政府協助地方政府年關資金撥戶數達1,218億元，比去年多300億元，足夠支應地方政府年關所需資金，也讓全國各公務機關人員，在農曆春節前十天，預計下周四（12日）領到年終獎金跟相關獎金津貼等。

財政部指出，依《財政收支劃分法》規定，中央統籌分配稅款稅源包括所得稅及貨物稅各10%、營業稅總收入減除依法提撥的統一發票給獎獎金後40%，及縣市徵起的土地增值稅20%。取一定比例發給地方政府的稅款，為地方政府重要財源，採按月發放，一年共12次；若實際稅收執行情況良好，相關稅源超過預算數，中央會在隔年1月加發一筆統籌稅款，通常趕在春節前撥付，協助地方年關資金調度。