集資買彩券中獎 分配獎金涉及贈與？ 這樣做不會
台北國稅局接獲民眾來電詢問，分配集資購買公益彩券之中獎獎金是否應申報贈與稅？台北國稅局表示，出資人按出資比例分配中獎獎金非屬贈與，免申報贈與稅。
台北國稅局指出，集資購買公益彩券屬民眾經常性活動，無須事先向國稅局報備，民眾可於簽注前以紙本或網路表單，註明投注站、投注日期及每位出資者姓名、出資金額、出資者已確實繳款等集資證明文件，拍照並提供予各出資者留存備查，不僅可作為中獎獎金分配依據，亦可提供日後國稅局查核審認。
台北國稅局說明，依遺產及贈與稅法第4條第2項規定，贈與係指財產所有人以自己之財產無償讓與他人，經他人允受而生效力之行為。集資買彩券中獎分配獎金不算贈與。
不過，台北國稅局提醒民眾，應注意中獎獎金運用情形，如有涉及遺產及贈與稅法第4條規定，贈與人在一年內贈與他人之財產總值超過贈與稅免稅額244萬元時，應於超過免稅額之贈與為發生後30日內，向主管稽徵機關辦理贈與稅申報。
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