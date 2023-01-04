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稅收預算編列遭疑失準 財部擬導入AI提升精準度

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
去年稅收預估將超過預算數（俗稱超徵）4500億元。本報資料照片
去年稅收預估將超過預算數（俗稱超徵）4500億元。本報資料照片

去年稅收預估將超過預算數（俗稱超徵）4500億元，社會各界呼籲政府應該「還稅於民」，但預算編列過於保守受各界質疑，財政部官員今（4）日表示，主因近年國際情勢變化迅速，財政部未來會更精進蒐集資料，也不排除導入AI等科技等，家揚預算編列精準度。

財政部公布今年前11月全國稅收3兆797億元，已超出預算數3554億元，其中，以營所稅超徵2838億元最多，其次是綜所稅910億元、營業稅806億元，預估今年稅收將超出預算數4500億元以上，超徵金額繼去年4343億元後，續創史上新高。

行政院長蘇貞昌今宣布，可動用的1800億元中扣除不時之需後，1400億元將發現金、全民共享，每人將發放6000元，據悉最快3月直接匯入民眾戶頭。

稅收連兩年超徵，引起各界質疑預算編列失準。財政部代理部長阮清華日前說，近年考量經濟變化快，財政部預算數確實編得比較低，導致實徵數超出很多，財政部已將明年預算數大幅度拉高，希望不要有實徵數大於預算情況。言下之意，未來預算數提高，稅收實徵數即使超出預算數，也不會出現近兩年的誇張數字。

財政部官員今也說明，稅收預算編列到實際執行，中間有時間落差，例如去年預算數，是從前年初就要開始收集資料、經多次計算，提出概算後送到立法院審查；以去年度營所稅預算來說，是在前年初就開始編列，編制時已把數據拉到比前年實徵額還高，但沒有想到前年上市櫃公司營收超乎預期，財政部也始料未及。

官員也說，編列預算是按照國際機構、央行、主計總處對經濟成長的相關預測進行預估，但近年國際經濟環境變化快，當時數據概算到立法院通過執行，時空背景出現很大落差，導致實際經濟成長和企業獲利情形超乎預期，使去年稅收高於預算數。

官員表示，立法院要求稅收預算編列要精進，不管是從掌握資料上、或是用過去經驗，更廣泛且即時蒐集數據，且會導入AI技術提升編列精準度。

但財政部也提醒，國際情勢充滿變數，也不能把預算數訂過高，否則若無法達標，政府的負債就會增加，這部分財政部持續在和立法院協調。

財政部 立法院 AI

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