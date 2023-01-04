去年Q4小商家營業稅 繳納期限配合春節延後

配合農曆春節假期，財政部今（4）日表示，去年第4季按季查定課徵的小規模營業人營業稅、今年1月按月課徵的特種飲食業營業稅，皆延後繳納期間至2月13日至22日，約有27萬家查定課徵營業人適用。

針對每月銷售額20萬元以下的小規模營業人，國稅局是採按季查定課徵營業稅；另外針對特種飲食業，則採按月查定課徵營業稅。

財政部表示，去年第4季的小規模營業人、今年1月的特種飲食業營業稅，原先繳納期間為今年2月1日至10日止，但考量今年春節落在1月20日至29日，郵局暫停寄送作業，為使繳款書能順利送達營業人，因此改訂繳納期間為2月13日至22日。

財政部表示，為方便營業人繳稅，提供便利商店、晶片金融卡、活期儲蓄存款帳戶、自動櫃員機、信用卡、電子支付帳戶及行動支付等多元繳稅管道，歡迎營業人多加利用。

財政部提醒，營業人若未在今年2月22日前繳稅，為逾期繳納案件，為避免被稽徵機關依營業稅法規定處以滯納金，籲請營業人注意繳納期限並在繳納期間內繳清應納稅款，以免影響自身權益。