主動補報繳漏稅款 免罰

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

納稅人在申報時若不慎犯錯，主動補報、補繳所漏稅款，可向稽徵機關爭取免予處罰，財政部提醒，《稅捐稽徵法》第48之1條規定，必須是在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定人員調查案件，才能適用免罰。

財政部指出，過去有案例，營業人以網路申報營業稅，在登打進項稅額時，將部分進項憑證金額多打了一個0，結果虛報進項稅額逾70萬元，遭國稅局查獲，要求補稅並處0.5倍罰鍰。

營業人主張，由於新進人員操作疏失，導致申報錯誤，且在國稅局裁罰確定前，公司就已補繳稅款，希望審酌情節，減輕罰則或免罰。

國稅局說，此案是先由財政資訊中心及國稅局發現異常，展開調查，隨後營業人才承認過失，加上多報進項稅額70萬元，占申報當期全部進項稅額逾二成，不算小數目，無法再減免處罰。

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