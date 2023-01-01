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稅收超徵款補貼青安貸款利率減碼？ 官員：資源分配有限

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
財政部上周宣布，青安貸款再延長兩年，利率減升半碼優惠也同步延長兩年。本報資料照片
財政部上周宣布，青安貸款再延長兩年，利率減升半碼優惠也同步延長兩年。本報資料照片

總統蔡英文發表2023年元旦談話，提到將擴大租金津貼，並針對房貸族規畫給予補貼，減輕支出的壓力。財政部官員表示，財政部現行的青安貸款（青年安心成家貸款），是針對首購族房貸優惠利率，由各公股行庫自行吸收利息損失，若酌加財源足夠，當然可由政府補貼行庫，但國家財政其實沒有好到可一直加碼，政府立場會盡量減輕民眾負擔。

財政部上周宣布，青安貸款再延長兩年，利率減升半碼優惠也同步延長兩年，目前青安貸款一段式機動利率為1.9%，兩段式機動利率前兩年為1.69%、第3年起1.99%；混合式固定利率第一年為1.87%、第二年1.97%、第三年起1.99%。

總統談話提到房貸族補貼，外界關心是否有納入財政部青安貸款。財政部官員說明，總統談及的房貸補貼涉及範圍層面較廣，涉及內政部等各部會；至於青安貸款是針對首購族，兩者其實是不同議題，房貸補貼是另一件事。

但官員強調，青安貸款提供優惠利率，也是房貸補貼方式的一種，未來是否將青安貸款利率減升優惠擴大，目前是由公股行庫自己負擔，若要政府補貼，則要看財源是否足夠，畢竟目前資源有限。

據了解，各公股行庫每年吸收利息損失約7.75億元，日前有公股行庫高層私下建議，若利率減碼調升要延長或擴大，恐怕要由政府補貼，否則各行庫恐難自行吸收成本。

官員說，全國稅收超過預算數約4500億元中，中央可用3800億元範圍內，要做的補貼等政策很多，國家財政其實沒有好到可以一直加碼，但政府立場還是盡量減輕民眾負擔。

官員也說，青安貸款優惠利率減升半碼，首購族利率已經比軍公教築巢優利貸低，且青安貸款一直都可與內政部自購住宅貸款利息補貼併用，未來相關房貸補貼等是否擴大，內政部等部會都會通盤考慮。

青安貸款 房貸 財政部

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