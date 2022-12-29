內政部租金補貼申請12/30截止 信義房屋響應助解決痛點

內政部110年住宅需求動向調查顯示，有25.8%的租屋族最常遇到的糾紛是「申請相關補貼被刁難」，相當於1／4租屋族都曾遭遇。內政部7月起推出300億元擴大租金補貼專案計畫，為使租屋族獲得實質幫助不被刁難，社福團體、仲介業者、租賃住宅服務公會等團體及企業均主動響應，從各自領域出發，提供協助。其中，信義房屋（9940）善用全台直營優勢，加強第一線同仁與房東溝通力道，並成立「租金補貼服務站」，直接協助租客申請補貼，12月28日由信義房屋仲介事業處總經理信泓浚代表，接受內政部代理部長花敬群頒發感謝狀。

住宅租金與物價齊漲，租屋家庭負擔加重，內政部祭出擴大租金補貼專案，將補貼金額總規模由57億提高至300億，放寬申請資格、補貼戶數增加、金額也提高。花敬群致詞時表示，此次編列300億預算，要怎麼讓實際有需求的家庭，同時顧及房東、房客的關係，能順利申請補助，這之間包括訊息的傳遞、協助申請等，都仰賴各團體和企業的協助，最後約有32萬戶家庭來申請；他也笑說，雖然沒有編列預算給協助的團體和企業，但此次公私協力，足見各界仍可以一起推動好的事情、彼此信賴，特別頒發感謝狀表達誠摯的謝意。

而根據內政部去年調查，有23.4%租屋族是透過房仲等租屋服務業者尋找租屋，較109年20.4%略成長3個百分點，可見房仲業者在租屋市場也有舉足輕重角色。信泓浚指出，信義房屋創立至今，企業經營宗旨就在「信、義、倫理」，不只是「該做的事，說到做到」，也要針對各利害關係人，從事合宜行為，進而實踐企業社會責任；為使更多租屋族順利申請補貼，信義房屋此次也主動響應政府政策，發揮全台492家分店全直營優勢，針對「協助房客申請租金補貼」、「告知房東『房客申請租金補貼』是雙贏」兩方向提供服務與協助，希望化解房東擔憂，也讓租屋族能順利申請到補助，減輕負擔。

「協助房客申請租金補貼」方面，由於此次租金補貼申請以線上形式進行，為補足數位落差，信義房屋成立租金補貼服務站，運用分店的電腦、平板、印表機等設備，方便租屋族就近攜帶文件至店面辦理。

「告知房東『房客申請租金補貼』是雙贏」部分，信義房屋同仁則主動告知房東，一旦租客通過補貼後，地方政府即認定該房東為「公益出租人」，可享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅等優惠，若房東加入包租代管，還有更多優惠。同時，也將相關資訊全面彙整於官網、官方LINE帳號，達到廣為宣傳目標。