住宅、租屋都落空 財部承諾檢討

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】稅收未能挹注住宅政策、租屋補貼仍落空，房地問題令人頭大！財政部代理部長阮清華27日在立院答詢時表示，房地合一稅至今有1124億元，已挹注於長照基金。綠委沈發惠進一步指出，房地合一稅依法也該挹注於住宅分配，但至今金額仍為零。阮清華承諾，會一個半月提出檢討。另綠委鍾佳濱指出，目前租屋糾紛仍多，呼籲強化調解機制。

稅收分配未執行

財政部代理部長阮清華報告說，為解決房屋與土地分開課稅的缺失，政府於105年實施房地合一稅，截至今年11月止，合計稅收約1124億元，扣除中央統籌分配款後，已循預算程序挹注長照基金。他指出，不動產短期投機炒作的狀況已有改善，但受到新冠疫情、營建成本上升與升息影響，整體實施成效尚待觀察。

根據法律規定，為改善貧富差距，落實居住正義，所得稅法明定，房地合一稅課收入，扣除由中央統籌分配予地方的餘額，循預算程序用於住宅政策及長照支出。

沈發惠琦強調，房地合一稅至今全然挹注長照，住宅分配仍是零，而主計總處也已建請財政部定期檢討房地合一稅收分配方式。阮清華允諾，這部分會跨部會溝通，一個半月內將針對房地合一稅分配運用方式進行檢討，並提出報告。

租屋補助常碰壁

此外，民進黨立委鍾佳濱指出，許多未通過的租屋補貼的案件是無繳稅、無稅籍編號的違建，所以依法無法補貼。內政部次長吳堂安也認同此狀況。鍾佳濱就說，房東不繳稅，政府無法提供稅籍編號，民眾申請租屋補貼更因此碰壁，導致相關政策形同虛設。

他呼籲，政府應立法「規範房東有告知是否繳稅的義務，並於在租屋契約新增『稅籍編號』的欄目」。

強化租賃調處機制

鍾佳濱指出，目前違反租屋的定型化契約可以找消保官，但許多個人房東難以被認定是企業經營者，導致消保官都無法介入。有官員跳出來緩頰說，只要個人房東有長期出租的狀況，也可以視為「企業經營者」，但鍾佳濱隨即回應，這樣舉證責任還是在房客身上，但房客根本沒有能力去證明相關狀況，還要面臨被漲房租、退租的風險。

鍾佳濱說，地方機關也設有「租賃糾紛調處委員會」，但以北市為例，2001至2022年住宅租賃調處結果仍為0件，相關機制形同虛設。他呼籲，應設立「租賃諮詢專線」，提供租客與房客諮詢問題，且要「專章訂定評議制度」，讓地方調處單位有明確的爭議解決機制，政府也要以查稅等方式，隨時緊盯惡房東的狀況。

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