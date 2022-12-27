CFC課稅新制明年上路 立委吳欣盈等人今開公聽會

CFC課稅新制明年上路，民眾黨立委吳欣盈今邀藍委李貴敏、羅明才、溫碧霞等人舉辦公聽會，吳欣盈認為，台灣若能拋開CFC銜接最低稅負制，將可成為亞洲科技總部的首選。財政部次長李慶華表示，財政部正在研議未實現損益問題。

吳欣盈辦公室事前對國內工商團體三三會、台灣工商企業聯合會、全國工業總會等發出問卷，發現民間對於現行CFC仍存許多疑慮，主要在於沒有完整配套措施，沒有廣納企業意見，為了降低稽徵成本而違反租稅公平，僅考量課稅目的而沒有兼顧經濟發展。

政大金融學系教授殷乃平指，執行時需要考慮恐雙重課稅的問題，若無法從其他國家取得有效資訊，沒辦法課徵，CFC就會變成參考用而已。

政大財政學系名譽教授曾巨威表示，法律已訂有一段時間讓台商調整，現在不應該談如何爭取更多時間，而是應該討論如何讓制度的內涵更好。大陸繳的稅在台灣可以抵，跟一般廠商情況不同，這方面政府有必要再深思，承認政治現實，合理調整。

世界台商總會長、立委溫玉霞表示，過去海外所得納入基本稅法後很難課到稅，質疑政府課得到稅嗎？先繳錢怎麼運轉？恐影響業者的產業佈局。她說，台商三角貿易很多，現在公司在台灣，還會在台灣繳稅，如果逼著產業外移，公司就在海外接單了。

立委李貴敏認為，台灣特殊政治環境（台商三角貿易）應該納入考量，政府若無法取得資料課徵，只是為符合國際趨勢的美名，產業界問題無法解決，反而影響企業全球布局。

財政部賦稅署副署長李雅菁表示，目前設定的對象是第一層母公司下低稅負又沒有實質營運的盈餘才要併到母公司課稅，股利問題五年內都可以申請退款。